Giudice arrestata, disposti i domiciliari. E il gip dice: non fu concussione

La giudice onoraria del Tribunale civile Marcella Scarciglia va ai domiciliari: a deciderlo è stato il giudice per le indagini preliminari Carlo Cazzella, che ha sciolto la riserva dopo l'interrogatorio di convalida del fermo che si è tenuto ieri in carcere, alla presenza dei legali della donna, gli avvocati Giuseppe Corleto e Antonio Malerba. Il giudice ha anche riqualificato il reato da concussione a induzione indebita a dare o promettere utilità: questa la fattispecie individuata nell'ambito di quel passaggio di denaro alla giudice da parte di un consulente, al quale erano stati chiesti soldi per ottenere ulteriori incarichi.