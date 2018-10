Giù l'intonaco dal soffitto, il sindaco chiude due scuole per interventi urgenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due scuole chiuse, a Maglie, per mettere in sicurezza i soffitti. Lo ha deciso il sindaco Ernesto Toma: non si farà lezione nel plesso della scuola elementare di via Marconi, appartenente al I° circolo didattico, e all’interno della scuola media di via Manzoni, appartenente invece all’istituto comprensivo. Si tratta di interventi precauzionali realizzati per evitare criticità.Al termine delle indagini diagnostiche sugli elementi strutturali pervenute all’amministrazione nei giorni scorsi, che hanno evidenziato episodi di sfondellamento (lieve distacco) degli intonaci, il sindaco ha ritenuto di ordinare la chiusura degli istituti per i giorni di lunedì 22 e martedì 23 ottobre.