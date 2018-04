Giovane ferito fuori dal supermercato: l'autore si consegna ai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In carcere l'uomo che giovedì mattina poco prima delle 8 ha sparato ad un 28enne ferendolo al torace e ad una gamba, mentre si trovava a Copertino in via Vittorio Emanuele. Marco Cordella, 44 anni, del posto, si è presentato ieri sera versi le 20 nella Tenenza di Copertino accompagnato dall'avvocato difensore Laura Alemanno.Risponde di lesioni gravi e porto di arma clandestina. E' stato sottoposto a fermo di indiziato di reato,emesso dal pubblico ministero Dell Procura di Lecce, Carmen Ruggiero. Le ricerche si erano concentrate su di lui sin dal primo momento poiché riconosciuto dai carabinieri attraverso l'impianto di videosorveglianza