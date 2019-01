Aggressione razzista: irrompono in casa e picchiano un 22enne della Sierra Leone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREPUZZI - Aggredito e picchiato con una sedia mentre dormiva nel suo letto, nella sua abitazione a Trepuzzi.È quanto è accaduto lunedì notte ad un giovane 22enne extracomunitario, della Sierra Leone. Una spedizione punitiva in piena regola ai danni del giovane già vittima di un'altra aggressione avvenuta lo scorso ottobre mentre il giovane si trovava in via Kennedy, la via principale del comune nord salentino, in compagnia di due connazionali. Ma lunedì sera il giovane, presidente di un'associazione sportiva trepuzzina, era da solo quando è stato colpito con una sedia mentre dormiva nel suo letto. A colpirlo sarebbe stato un uomo a volto scoperto, accompagnato da altre persone, che nottetempo, dopo aver forzato la serratura della porta d'ingresso della sua abitazione all'interno degli impianti sportivi di piazzale Unicef, si sono introdotti nella sua abitazione e lo hanno colpito.Questo è quanto ha raccontato l'uomo ai carabinieri della stazione di Trepuzzi e della compagnia di Campi Salentina che stanno indagando sull'accaduto. Presso la locale stazione il 22enne si è rivolto per sporgere denuncia contro ignoti solo in un secondo momento, e dopo essersi recato presso l'ospedale di Campi Salentina per farsi medicare alla spalla sinistra. Alcune escoriazioni e contusioni hanno riscontrato i medici che lo hanno dichiarato guaribile in una ventina di giorni. Intanto sull'episodio sono state avviate le indagini da parte degli uomini dell'Arma per risalire all'identità degli aggressori alla quale potrebbero giungere a breve, dal momento che chi ha colpito materialmente il giovane, insultandolo con frasi che lo invitavano ad andarsene e ritornare nel suo Paese, ha agito a volto scoperto, proferendo le frasi in un tipico accento del posto. Il gruppo che ha messo in atto la spedizione punitiva potrebbe avere le ore contate. Già ad ottobre gli aggressori del 22enne furono individuati dai militari dopo pochi giorni e denunciati.