Giovane aggredito di fronte alla discoteca: malmenato da quattro persone

GALLIPOLI - Ha dichiarato ai carabinieri di essere stato aggredito da quattro persone. L'aggressione, denunciata da un avvocato tirocinante di 32anni, è avvenuta giovedì scorso quando il giovane - residente a Caserta ma in villeggiatura nel Salento - si trovava in una discoteca di Baia Verde ed era in evidente stato di confusione dovuto all'alcol. Il pestaggio - da quanto ha riferito la vittima - sarebbe iniziato di fronte al locale e proseguito in via Robinia. Sul posto è intervenuto anche il 118 che lo ha portato in ospedale dove si trova ricoverato a causa di alcune contusioni. Sull'episodio indagano i carabinieri di Gallipoli.