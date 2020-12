Rubano identità e foto a una giornalista salentina per promuovere un sito porno: «Donne, denunciate»

Le hanno preso alcune foto dal profilo Instagram, che aggiorna puntualmente. E le hanno utilizzate per promuovere un sito porno e incontri hard di vario tipo. Incontri che, naturalmente, non si sarebbero mai tenuti o, almeno, non con la giornalista Barbara Politi, vittima di un odioso raggiro.

La giornalista, da tempo conduttrice e redattrice di TgNorba, in passato vicecaporedattore di Sudio100 Lecce, ha chiesto pubblicamente sui social di aiutarla a fermare questi malfattori.

«Come personaggi pubblici - ha detto - siamo abituati a critiche e a violazione della privacy, ma dispiace che molte professioniste, mamme, e donne rispettabilissime debbano ritrovarsi ad essere associate ad ambiti equivoci o addirittura illeciti. Per questo bisogna stare attenti sui social network, anche se in molti casi bisogna saper affrontare tali situazioni con lo spirito giusto, senza imbarazzi, né vittimismo».

La polizia postale è al lavoro per risalire ai responsabili di questo furto di identità e raggiro ai danni della giornalista salentina.

