Follia nella notte: ubriaca distrugge quattro auto

Quattro auto distrutte, in piena notte, da una donna del posto che, dopo un controllo, è risultata con un tasso alcolemico altissimo pari ad 1.50 e denunciata per guida in stato di ebrezza. È accaduto, intorno all’una della scorsa notte, in via 1 Maggio, a Giorgilorio. Un rumore fortissimo che ha svegliato i residenti della zona e i quattro proprietari delle auto parcheggiate lungo la via, e contro le quali, ubriaca alla guida, la donna è andata a sbattere mentre era alla guida della sua Lancia Y. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Lecce che hanno sottoposto la donna al test per valutare il tasso alcolemico e hanno effettuato i rilievi sul posto e sulle auto coinvolte.