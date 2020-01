Apprensione per Giorgia: ricoverata per nuovo rigetto

Il Salento in apprensione per Giorgia. La notizia che mai avremmo potuto ascoltare è arrivata: rigetto in corso, rigetto grave fa sapere mamma Elisa da Pittsburgh.

Il campanello d’allarme due giorni fa, con un nuovo ricovero di Giorgia in ospedale per febbre e mal di pancia. Il team medico che segue la piccola in America ha immediatamente deciso per nuova biopsia per escludere rigetto e infezione. E invece, dopo che il coraggio immenso e la forza del sorriso della nostra Giorgia, un nuovo colpo riporta all’amara realtà. “Giorgia è stata ricoverata in ospedale con un rigetto di grado severo in corso – si legge sulla pagina ufficiale di Facebook Aiutiamo Giorgia - domani metteranno un nuovo catetere (in anestesia totale) perché quello suo vecchio non è sufficiente per la somministrazione di tutti i farmaci che ora necessita Giorgia”. La bambina, di soli 11 anni continua ad affrontare la sua battaglia più grande, quella per la sopravvivenza – l’ha presa molto molto male perché “odia ed è terrorizzata dall’anestesia. Oggi il suo morale è veramente molto basso, è stanca, ha la febbre e domattina vuole proporre al medico di non fare nessuna anestesia. Ma è una condizione molto particolare e delicata la sua – spiega Elisa - per la quale è assolutamente indispensabile andare in sala operatoria e inserire un cavolo di catetere che deve entrare nel cuore. Adesso io e i medici incrociamo le dita affinchè questa terapia, che sarà un po' più forte, possa funzionare”.

Giorgia ha paura di addormentarsi e risvegliarsi direttamente per l'anestesia, in questi terribili attimi che precedono l’intervento si addormenta seduta. A piccoli passi, lei che ha conquistato il cuore del mondo per la sua gioia di vivere, la sua incontrollabile determinazione, dopo il delicatissimo trapianto a novembre (in seguito alla donazione degli organi di un bimbo deceduto in un incidente stradale negli Stati uniti) ha sopportato di tutto. Dieci ore in sala operatoria, il decorso post intervento, la fascia muscolare dell’addome che non hanno potuto chiudere per i tessuti troppo sottili e tanto altro. Ma il dolore fisico non ha annientato lo spirito, l’anima della nostra bellissima Giorgia, che continua a sognare, anche quando immobile nel suo lettino chiede di poter disegnare e scrivere. E cucinare, perché Giorgia ama cucinare, pur non avendo mai mangiato, lei conserva questa grande passione, vuole diventare una chef.

Giorgia, affetta dalla sindrome di Berdon dalla nascita, 300 i casi al mondo in 43 anni dalla scoperta della malattia, di questi solo 15 viventi in tutto il mondo. Quattro anni fa Giorgia a bordo di un aereo militare lasciò l'Italia per volare in America, lontana dalla sua città, dalla sua terra, in attesa di un trapianto che potesse donarle una vita normale. Continua a lottare Giorgia, siamo tutti con te.