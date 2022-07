Anche la politica va in ferie: Giorgia Meloni in vacanza ad Alezio

L'Onorevole Giorgia Meloni ha scelto Alezio e precisamente la struttura turistica aletina Borgo Rosso Terra per un momento di relax. «Alezio cresce in visibilità e attrattivita' turistica - scrive il sindaco Andrea Barone (in foto accanto a Giorgia Meloni)-, grazie al costante e prezioso lavoro svolto dagli imprenditori del settore e grazie anche all'impegno assiduo dell'amministrazione comunale che ha promosso il territorio sia in fiere specializzate di carattere nazionale (Tourisma) e sia con l'ospitalità offerta ai giornalisti nazionali e internazionali attraverso il programma regionale Press Tour, nonché tramite l'organizzazione di importanti iniziative culturali». L'augurio, dell'amministrazione, è che non sia l'unico caso di vip ad Alezio.