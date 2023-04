Gionnyscandal, il rapper che ha ritrovato i propri genitori biologici in Puglia passa un giorno intero con il padre e annuncia il singolo

GionnyScandal, dopo aver conosciuto grazie alla trasmissione Le Iene, i propri genitori biologici, ha passato un'intera giornata con il proprio padre. Una storia che lo ha portato in Puglia: la mamma, Rita, è salentina, il papà, Antonio, è tarantino. Li ha riabbracciati qualche settimana fa e nel servizio in onda questa sera si vedrà il cantante passare una giornata intera con il proprio padre biologico, per la prima volta.

Gionny era vissuto per anni nel Milanese, con una coppia che lo aveva adottato in tenera età. La scomparsa di entrambi i genitori adottivi, morti a pochi anni di distanza l'uno dall'altro, lo hanno spinto a voler conoscere la propria famiglia biologica. Fino a riscoprirla in Puglia.

A Le Iene, per altro, il rapper farà ascoltare ai propri fan, per la prima volta, il nuovo singolo, intitolato Male.