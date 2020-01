Provano a sfondare la vetrina della gioielleria in centro, ma il colpo sfuma: caccia ai ladri

Ultimo aggiornamento: 10:43

Alle 3.45 di questa notte è scattato l'allarme della gioielleria “Freddo” di Gallipoli, storico esercizio commerciale lungo corso Roma. Sul posto è giunta subito una pattuglia della Velialpol e i vigilantes hanno notato che la vetrina era stata colpita in più punti senza tuttavia che i malintenzionati riuscissero a sfondarla.Gli addetti alla sicurezza hanno quindi provveduto a chiamare il proprietario dell'esercizio commerciale e i carabinieri, che hanno potuto constatare come non mancasse nulla. Si è quindi trattato di un tentato furto o di un atto vandalico. Questa mattina il titolare della gioielleria sporgerà denuncia presso la caserma dei carabinieri.