La sfida a carte finisce con la multa: assembramenti al bar, intervengono i carabinieri

Beccati nel bar a bere birra e giocare a “patruno”. La sfida “non autorizzata” a carte tra amici all'interno di un locale situato vicino al castello di Copertino, nel Salento, è stata interrotta dai carabinieri della locale Tenenza guidati dal Tenente Salvatore Giannuzzi.



I miliari, entrati nel bar per un controllo, hanno notato un gruppo di 4 persone in compagnia del titolare, impegnate a bere e giocare a carte al tavolo, creando assembramento in barba al DPCM anti covid.



Per gli avventori è scattata la sanzione amministrativa e per l'attività la segnalazione di chiusura al Prefetto. I controlli dei carabinieri continuano sul territorio. Ultimo aggiornamento: 09:23