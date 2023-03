Giochi del Mediterraneo: stadio Via del Mare a Lecce, passi in avanti per il restyling dopo la riunione

Un passo avanti verso il futuro dello stadio Via del Mare a Lecce. Nel corso del pomeriggio di oggi si è tenuta a Palazzo Carafa una riunione tra Regione, con la presenza dell'assessore Alessandro Delli Noci, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini e il presidente della società giallorossa Saverio Sticchi Damiani.

Nel corso dell'incontro si è parlato di quelle che sono le soluzioni all'orizzonte per l'impianto e dei passaggi necessari per avviare, nel più breve tempo possibili, le attività edili affinché i lavori possano essere ultimati entro il 2026, anno in cui la città di Lecce sarà chiamata ad ospitare il torneo di calcio dei Giochi del Mediterraneo.