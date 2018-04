Giocano a pallone in piazza e rompono il lampione: prof e studenti scappano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Una vera e propria partita di calcio con tanto di squadre e tifosi. Terreno di gioco: l’ovale di piazza Sant’Oronzo, nel cuore della città. A disputarsi chissà quale trofeo studenti e professori in gita a Lecce.Lunedì, intorno all’ora di pranzo le squadre sono scene in campo (mancava solo il fischio d’inizio dell’arbitro) e si sono messe a giocare a calcio sotto gli occhi dei leccesi e di Sant’Oronzo che, seppur ingabbiato, “ha assistito a tutto”. Sicuramente sconcertato. Studenti e professori hanno dato prova di sé mettendo in atto le migliori performance tecnico-sportive da Mondiali di calcio. E il pubblico presente li ha anche sostenuti divertendosi a guardare la sfida in corso. Fin qui tutto bene. Sano e puro divertimento seppur in una piazza centrale della città.