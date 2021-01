Gioca a impiccarsi a scuola: bambina di 9 anni salvata dalle compagne. Aperta un'inchiesta

Una corda ed una sedia nel bagno della sua scuola. Ed il tentativo di una bambina di emulare il gioco che avrebbe causato la morte lunedì scorso a Bari di una bambina di 9 anni. Suo coetaneo. Un hanging challange, una di quelle sfide, la sfida della sospensione nel vuoto, ricorrenti nei social frequentati assiduamente in questi mesi di lockdown dei rapporti sociali dagli adolescenti ed i preadolescenti? Lo stabilirà l'inchiesta avviata dalla Procura per i minorenni di Lecce dopo l'allarme arrivato dalla scuola elementare di un paese del Nord Salento a cavallo con la provincia di Brindisi.

La scuola frequentata dalla bambina che appena un paio di giorni dopo la tragedia di Bari ha cercato di emulare la vittima. Perché intanto una certezza l'hanno già acquisita gli inquirenti: la piccola studentessa ha chiarito di non avere cercato di fare altro se non quello che non è riuscito al suo coetaneo del quartiere San Girolamo di Bari.

Con una differenza sostanziale però: lei ci ha provato a scuola. Ha colto l'occasione del permesso di andare in bagno accordatele da una delle maestre. Intanto si sarebbe attrezzata alla meno peggio per creare un cappio da stringere attorno al collo e per legare l'altro capo ad un sostegno abbastanza robusto per sostenere il suo peso.

Se l'intenzione sarebbe stata quella di dare il via ad una hanging challange, non è stata portata termine per un contrattempo che potrebbe averle salvato la vita: alcune compagne di scuola si sono allarmate vedendola armeggiare con l'intenzione di restare appesa in aria con il suo peso. Ed hanno chiesto aiuto al personale scolastico ed alle maestre.

La scena è apparsa in tutta la sua drammaticità agli occhi degli educatori. Ed i racconti delle compagne di classe di quella studentessa hanno fatto rompere qualsiasi indugio sull'opportunità di avvisare i servizi sociali e la Procura per i minorenni.

Perché una bambina di 9 anni viene spinta dallo spirito di emulazione anche per sottoporsi a prove che mettono a rischio la sua vita? Le risposte la stanno cercando il procuratore capo dei minori, Simona Filoni, con gli investigatori della sezione di polizia giudiziaria. Stanno verificando innanzitutto se e quali dispositivi elettronici i suoi genitori le consentono di usare. Se per l'accesso alle app ed ai social le sia lasciata ampia libertà oppure se verificano l'uso ed la quantità di tempo trascorso sui dispositivi elettronici. Infine resta da chiarire perché la morte per asfissia del coetaneo di Bari potrebbe essere diventata per lei una sfida nella sfida a non restare soffocata. Una indagine, dunque, che deve necessariamente entrare nella psicologia della bambina, nella natura dei suoi rapporti sociali e nella relazione con la tecnologia informatica.

Va detto, peraltro, che le indagini della Procura di Bari e della polizia non hanno per il momento trovato un nesso causale tra le challange sui social ed il gioco che ha causato la tragedia. Nessuna certezza, almeno per il momento, che quel bambino sia morto per prendere parte ad una hanging challange.

Ad ogni modo ciò che è accaduto nella scuola di quel comune del Nord Salento è suonato come un campanello d'allarme. Anche perché solo qualche giorno fa, il 21 gennaio, una bimba di 10 anni di Palermo ha perso la vita partecipando e stavolta non ci sono dubbi - ad una challange. Anche perché tablet e smartphone hanno ormai catapultato adolescenti e preadolescenti nella vita virtuale parallela.

