"PrimaLecce" nel mirino, due roghi in pochi giorni: scatta l'inchiesta

Soltanto una coincidenza che la Bmw della consigliera comunale di “Prima Lecce”, Paola Gigante, abbia preso fuoco a 24 ore dall’attentato incendiario all’agenzia di pratiche automobiliste di Antonio Finamore? Soltanto un caso che le fiamme abbiano aggredito la vita dei due consiglieri che, con Laura Calò, hanno consentito al sindaco Carlo Salvemini di mantenere la maggioranza in Consiglio comunale con il “Patto per la città” siglato il 24 marzo scorso? Indagano i poliziotti della Digos. C’è un fascicolo sull’incendio che nella notte fra lunedì e martedì ha parzialmente bruciato la porta dell’agenzia di pratiche automobilistiche di piazza Napoli, di cui Finamore è socio al 50 per cento. E nello stesso fascicolo è confluito l’incendio scoppiato verso le dieci di mercoledì mattina, quando Paola Gigante era al volante della sua Bmw sulla superstrada Lecce-Brindisi, all’altezza dello svincolo Squinzano-Trepuzzi.