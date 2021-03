L’ex sindaco di Carmiano Giancarlo Mazzotta ricoverato per Covid. Aveva partecipato a un'affollata udienza nel processo Bcc

L’ex sindaco di Carmiano, Giancarlo Mazzotta, ricoverato nel reparto covid del Dea di Lecce. L’imprenditore è sotto osservazione dei medici del nosocomio leccese per le conseguenze procurate dal virus.

Il contagio dell’ex primo cittadino, la cui amministrazione fu sciolta nel dicembre 2019, sarebbe avvenuto nei giorni scorsi. Difficile al momento stabilire una data certa, circostanza che preoccupa nella ricostruzione degli ultimi contatti avuti dall’uomo, vista anche la sua presenza nel tribunale di Lecce, lo scorso 1 marzo, nel processo sul rinnovo delle cariche Bcc 2014 che lo vede coinvolto.

GALLIPOLI, ANCORA CONTAGI: POSITIVI 10 OPERATORI ECOLOGICI

Preoccupazione covid presente anche a Gallipoli, dove nelle ultime ore - dopo il picco registrato ieri - è stata registrata la positività al virus di 10 netturbini, posti immediatamente in quarantena. In attesa dello screening sui lavoratori resta ora il rebus della continuità del servizio in città.