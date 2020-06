Priva di sensi e abbandonata da due persone al Pronto soccorso: muore 28enne salentina. E' mistero: aperta un'inchiesta

Ultimo aggiornamento: 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stata accompagnata al Pronto soccorso dell'ospedale di Scorrano , nel Salento, priva di sensi verso le 4.30 dell'altra notte. Ad accompagnarla, da due persone che l'hanno lasciata nella sala d'attesa del Pronto soccorso, per poi darsi alla fuga. Quando gli operatori sanitari si sono accorti di quel corpo incosciente sulle sedie e l'hanno soccorso, c'era ormai poco da fare: Eleonora Greco, 28enne di Galatina è morta così, sola, probabilmente per un arresto cardiocircolatorio conseguente a una overdose. La giovane donna, pochi anni fa, aveva perso una figlia piccola, per soffocamento. Una tragedia dalla quale - a quanto sostiene chi lo conosceva - Eleonora non si è mai ripresa davvero.L'abbandono al Pronto soccorso e la sospetta assunzione di droghe sono gli elementi che hanno spinto la Procura ad aprire un'inchiesta sul misterioso decesso della giovane salentina, la cui identità è stata scoperta grazie al documento che la donna aveva con sé.Le indagini sono affidate ai carabinieri di Maglie, che stanno visionando anche le telecamere di videosorveglianza dell'ospedale per risalire all'identità dei due giovani che hanno accompagnato la povera 27enne in ospedale.Aggiornamenti nelle prossime ore.