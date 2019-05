Giallo a Parigi, morto un salentino: era funzionario dei servizi segreti italiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un funzionario dei servizi segreti italiani, Massimo I., 50 anni, originario di Leuca, è stato trovato morto a Parigi nella notte tra domenica e lunedì, in un appartamento che occupava da alcuni giorni nel quartiere di Montmartre. L'uomo presentava una profonda ferita al mento ed era riverso sul pavimento. Sul posto sono state trovate tracce di vomito. Stando alle notizie diffuse in queste ore, il 50enne aveva raggiunto Parigi il 3 maggio, con un volo da Roma. Nella stanza, la polizia francese ha trovato un biglietto da visita con il numero di telefono della Presidenza del Consiglio dei ministri, 85 banconote da 20 euro, una chiavetta Usba e una scheda di memoria. La polizia ha aperto un'inchiesta, mentre secondo fonti del Governo italiano, il funzionario sarebbe morto per cause naturali.