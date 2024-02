Geolier, dopo Sanremo il tour arriva nel Salento. C'è la data per agosto a Gallipoli

Geolier in estate sarà a Gallipoli per l'Oversound music festival. La data era già prevista ma dopo il successo di Sanremo - per alcuni aspetti persino inaspettato - i fan adesso cercano i biglietti, che sono ancora disponibili. Il rapper napoletano sarà in Salento al Parco Gondar il 12 agosto (il via al concerto alle 21.30).

Biglietti per Geolier

I biglietti - disponibili su TicketOne - hanno un costo di 46 euro per il posto unico e di 69 euro per il pit.