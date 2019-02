Gelo con la Poli sulle Primarie: Forza Italia pensa a un altro nome

Leggi anche: «Vado avanti con la candidatura: starò a destra con le civiche»

Forza Italia ancora al buio sulla vicenda leccese. E arrivano le stilettate dal senatore Luigi Vitali: «Qualcuno accenda la luce dalle parti di Forza Italia leccese», dice riferendosi all'empasse in cui si trova il partito del cavaliere nel capoluogo salentino in bilico tra le primarie chieste dagli alleati del centrodestra e la candidatura di Adriana Poli Bortone ufficializzata dallo stesso direttivo azzurro salentino.In ballo, l'unità del centrodestra, unico faro da seguire secondo il sentire comune. Mentre spunta un nome nuovo da candidare: è quello dell'ex assessore all'Ambiente Andrea Guido. E il codice etico sulle primarie potrebbe invece essere firmato da Lega, Fratelli d'Italia e Direzione Italia nella giornata di giovedì.Sono ore di fibrillazione in via Gentile sebbene il gelo con la senatrice Poli Bortone sembra essere dietro l'angolo. Da Bari le segreterie regionali dei partiti Fratelli d'Italia, Direzione Italia e Lega hanno scelto la strada delle primarie anche per Lecce come per le Foggia e Bari dove il centrodestra compatto, compresa Forza Italia, ha detto sì. Risulta difficile immaginare che Lecce possa fare un'azione di forza nei confronti degli alleati, non vogliono certo essere loro a prendersi la responsabilità di spaccare la coalizione. Da via Gentile il coordinatore provinciale Paride Mazzotta lavora per trovare la quadra combattendo anche con le differenti anime interne al partito che invita caldamente «ad abbassare i toni all'interno del partito», dichiara. Il riferimento è alle uscite pubbliche di alcuni dei suoi, compresa Federica De Benedetto che dal primo momento si è tirata fuori dall'ipotesi Poli Bortone candidato invocando le primarie. E pro primarie è anche il consigliere uscente e già assessore all'Urbanistica Severo Martini: «Non c'è altra strada per cercare di tenere unito il centrodestra - ha dichiarato - Condivido che Poli Bortone sia un candidato forte, ma deve passare dalle primarie». Ma siccome la senatrice ha già ribadito più volte di non avere alcuna intenzione di sottoporsi alle consultazioni interne, se Forza Italia dovesse decidere di sedersi al tavolo delle primarie con gli alleati certamente dovrà trovare un'alternativa. «Certo - ammette Martini - che dobbiamo andare a proporre un nome». Già. Forza Italia non solo dovrà scegliere da che parte stare, ma deve superare la difficoltà di individuare un candidato che quasi certamente dovrà correre contro Saverio Congedo, fortemente voluto da FdI, e Gaetano Messuti che potrebbe presentarsi con Sentire Civico. «Sono ore di profonda riflessione per cercare una soluzione - ha commentato Mazzotta - Abbiamo lanciato una proposta forte e credibile, ma gli alleati hanno preferito altri metodi di selezione. Ci confronteremo al nostro interno e ne usciremo compatti come sempre».«Qualcuno accenda la luce dalle parti di Forza Italia leccese - tuona ironicamente Luigi Vitali ex coordinatore regionale di FI - brancolano nel buio e rischiano, per la verità già lo sono, di essere irrilevanti. Si facciano coraggio, mutuandolo dai consiglieri comunali e accettino la sfida delle primarie: eviterebbero la meschina figura fatta dagli omologhi baresi con la sapiente regia della nuova dirigenza regionale».E poi c'è l'ipotesi Andrea Guido, per alcuni candidato ideale per tentare la riconquista di Palazzo Carafa. Certo, facendo parte di Direzione Italia - che alle primarie dovrebbe essere d'accordo con Fratelli d'Italia di cui è alleata alle Europee - per l'ex assessore non ci sarebbe spazio. Impossibile candidare due uomini dello stesso partito. Inevitabile - a meno di sorprese o collocazioni in altre forze politiche - che uno dei due debba fare un passo indietro. Intanto proprio Andrea Guido ribadisce la sua netta posizione pro primarie: «Chi non vuole fare le primarie, sa di non avere consensi e chiaramente intende sottrarsi a sconfitta certa», dichiara richiamando alla memoria quelle del 2012. «Chi non ha brillato a quelle primarie, poi fece risultati molto modesti anche alle secondarie. Basti pensare alla lista Regione Salento (3,8%)», aggiunge fuori dai denti. E conclude: «La critica concettuale alle primarie, una opposizione di principio, sarebbe anche condivisibile, ma quelle frutto di un mero calcolo politico ed elettorale, decisamente non sono accettabili».Proprio i coordinatori provinciale e cittadino di Movimento Regione Salento, Gianluca Montinaro e Giulio Serafino hanno dichiarato: «Leggiamo con rammarico la nota con cui una parte dei partiti di centrodestra esige, quasi fosse un dettame divino, un metodo incerto, non regolamentato per legge, affaristico e autoreferenziale quale quello delle primarie - si legge in un comunicato - Non è dato sapere chi saranno i protagonisti di questa pantomima delle primarie, ci sono solo dei fantasmi che compaiono e scompaiono dalle pagine dei giornali o nei servizi televisivi. Le imposizioni dei notabili, incapaci ancora una volta di ascoltare e tradurre il messaggio che i cittadini leccesi hanno dato nelle precedenti consultazioni elettorali sia amministrative che politiche, questa volta non faranno breccia». E dunque sì alla candidatura di Adriana Poli Bortone, l'unica per i rappresentanti del Movimento, che ha parlato «di progetti, visioni, programmi e rinnovamento. L'idea del rinnovamento è quello che noi auspichiamo. Basta con sistemi chiusi e autoreferenziali, con la finta barzelletta della democrazia e della partecipazione popolare per far scegliere a una piccolissima parte di Leccesi (chi ha voglia di riservatezza e anonimato non potrà mai partecipare alle primarie) dietro cui celare interessi puramente personalistici». Fuori dal circuito delle primarie dunque. Spera che si possa ancora trovare un nome condiviso prima ancora di procedere con le primarie L'altra Italia. «L'Altra Italia continua ad essere disponibile a condividere tale percorso, rimarcando il principio che non potrà esserci innovazione senza esperienza e rinnovamento senza quella dose di conoscenza - ha dichiarato il segretario cittadino Antonio Ciccardi - che indirizzi una rinascita fondamentale per il bene della città».E potrebbe slittare a giovedì invece il tavolo per la firma del codice etico delle primarie a cui parteciperanno i partiti di centrodestra.