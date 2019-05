Assalto al gazebo della Lega: ferita una minore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assalto al gazebo della Lega in piazza Sant'Oronzo. «Alcuni antagonisti e componenti dei centri sociali volevano distruggere tutto mentre facevamo volantinaggio» raccontano i testimoni.Nella zuffa -scatenata dopo i danni procurati al gazebo dagli antagonisti - d avere la peggio una minore, che ha ricevuto un violento schiaffo al volto e riportato ferite giudicate dai medici guaribili in otto giorni.Di «dieci infami della più brutta sinistra» parla il sindaco di Nardò e leader di Andare Oltre, Pippi Mellone, secondo il quale questi sono i risultati del clima di odio messo in campo dai cattivi maestri».Ferma condanna anche dal candidato sindaco del centrodestra Saverio Congedo: «Il livello di guardia è stato raggiunto e superato, perché non è la prima volta che il mondo antagonista si rende protagonista di simili episodi di violenza». Certo che le forze dell'ordine individueranmo presto i responsabili, Congedo auspica che «parole di ferma condanna arrivino da tutti gli schieramenti politici, senza eccezioni. Non possiamo consentire che questa gentaglia turbi il civile confronto democratico».