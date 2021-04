L'animale di quartiere è un gatto e i negozianti fanno a gara per cibarlo

Sembra una storia di altri tempi invece accade a Lecce, in un quartiere estremamente popoloso e frequentato: quello di Piazza Partigiani. È qui che un gattone bianco e nero a pelo lungo si aggira per la strada incurante delle auto con la sicurezza di un re.

Attraversata la strada si affaccia in macelleria saltando la lunga coda e il titolare sa già cosa fare: tagliata una fettina di pollo gliela serve all'esterno del locale. E giura che i suoi vicini fanno altrettanto. Ma chi è questo gattone fortunato dal collarino rosso?

L'animale di quartiere

Dal bar confermano che di tratta di un ex randagio, ormai adottato dal quartierebe dai suoi negozianti, che fanno a gara per sfamarlo. Il felino, da buona tradizione, non sembra particolarmente sorpreso delle cure che gli vengono riservate è una volta finito il suo pranzetto se ne torna regalmente a passeggiare per il "suo" quartiere.