Un gattino nel motore dell'auto: l'avviso con un biglietto, poi il salvataggio tra il tifo dei passanti

Ad animare una piovosa serata d’ottobre con un minaccioso maltempo dietro l’angolo ci ha pensato un piccolo gattino. Circa un’ora fa in pieno Corso Roma, in una Gallipoli che oggi festeggia con Santa Teresa l’avvio delle festività natalizie, i vigili del fuoco, allertati da qualche cittadino, sono intervenuti per salvare il cucciolo di pochissime settimane di vita incastrato nel motore di una vettura parcheggiata proprio sulla via principale. Il gattino, spaventato, in cerca di calore e riparo e sicuramente affamato, è stato notato dai passanti che lo hanno sentito miagolare insistentemente; qualcuno ha pensato di allertare i proprietari del mezzo con un biglietto lasciato sui tergicristalli: "C'è un gatto nel motore".

Da lì la chiamata dei pompieri che si sono esibiti letteralmente in un’operazione di salvataggio con il tifo del pubblico che nel frattempo si è radunato intorno incuriosito e prendendo a cuore le sorti del felino. Liberato è scappato all’interno di un punto vendita dove uno dei vigili lo ha poi avvicinato e calmato dandogli da mangiare. Successivamente è stato portato via dagli stessi vigili del fuoco che lo hanno momentaneamente preso in custodia.

