Gattina investita, e parte la chiamata al 113. Salvata dai poliziotti e adottata

Una chiamata al 113: non per un qualche reato ma perché una gattina era stata investita e il titolare di un bar non sapeva davvero a chi altri rivolgersi per aiutarla. Così, dal commissariato di Gallipoli è partita una Volante che è arrivata davanti al bar, ha preso la gattina e l'ha portata dal veterinario perché fosse curata alla zampetta.

La gattina - che è stata battezzata Claudia - è stato davvero fortunata ad incontrare prima il barista e poi i due poliziotti. Ora sta bene, è guarita ed ha trovato una nuova casa, quella del titolare del bar che per primo si è accorto dell’incidente.