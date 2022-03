Gatti tra gli ospedali: l'allarme sindacale a Gallipoli. E arrivano segnalazioni anche al Fazzi di Lecce

Gatti nei reparti e a spasso tra i controsoffitti che vengono giù dalle stanze del pronto soccorso di Gallipoli. L’allarme è lanciato dal segretario provinciale della Cisal sanità, Giovanni D’Ambra in un post fotografico pubblicato sui social che ritrae un gattone, al riparo dal freddo di questi giorni, in un armadietto contente medicinali.

“Foto scattate nel Pronto Soccorso dell'Ospedale di “primo livello” di Gallipoli - scrive in una nota D’Ambra - e che ritraggono un gatto nel nosocomio e con libero accesso h24 nei controsoffitti in cartongesso dei vari reparti e servizi. Non vogliamo pensare a cosa potrebbe succedere nel caso dei Mus Musculus. A quanto ci hanno riferito, non è la prima volta che il personale assiste a tali irruzioni a caduta libera dal controsoffitto. Queste cose non possono e non devono succedere”.

La richiesta di chiarimenti

Da qui la richiesta di chiarimenti alla direzione medica da parte del sindacalista. “Nel Pronto Soccorso questa è la terza volta che accade. Chiediamo lumi al Direttore Medico e Amministrativo del Presidio per le iniziative che dovranno essere prese – conclude D’Ambra - per la sicurezza dei pazienti in primis e poi per il decoro dell'Istituzione”.

Appresa la situazione, la direzione medica dell’ospedale di Gallipoli ha comunicato che saranno avviati interventi per risolvere le criticità.

Segnalazioni anche al Fazzi

Intanto, sempre sui social, altre incursioni di gatti negli ambienti ospedalieri sono state segnalate al “Vito Fazzi” di Lecce, con gli utenti del web divisi tra animalisti e indignati per i possibili rischi sanitari.