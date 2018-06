Come negli Aristogatti: felini randagi mai più al freddo e al gelo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come villette a schiera, solo che le microcasette sono riservate ai gatti randagi. E proprio come nel famoso cartone animato della Disney, i felini a spasso per la città avranno un ricovero di tutto rispetto sia in piazza Madre Teresa di Calcutta che al quartiere Santa Rosa.E' in queste due diverse zone di Lecce, infatti, che il Comune - in collaborazione con l'associazione "Guardie dell'Ambiente" - ha posizionato delle cucce dedicate proprio alle colonie feline, regolarmente censite, sterilizzate e microchippate.