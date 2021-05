Il campione dell'Inter in vacanza a Gallipoli: incanta tutti suonando al pianoforte

Tutti pazzi per Stefan De Vrij. Il calciatore dell’Inter e della Nazionale olandese ha scelto Gallipoli per un soggiorno di relax dopo le fatiche del campionato e la conquista dello scudetto. Un campione sul campo, ma anche di simpatia, disponibilità e umiltà, che ha incantato staff e ospiti dell'hotel Costa Brada suonando al pianoforte il celebre brano “Una mattina” di Ludovico Einaudi. Da un paio di giorni, il calciatore passeggia nella cittadina rivierasca concedendo selfie e autografi a chiunque lo avvicini, tifosi dell'Inter e semplici appassionati di calcio, moltissimi bambini.

Ieri il difensore nerazzurro si è concesso una passeggiata lungo le strade del centro storico, con tanto di pause per le foto con i fan: fra loro, il baby attore gallipolino Samuele Carrino, protagonista del film Spaccapietre, e i due fratellini Emanuele e Alessandro. Emanuele, calciatore per passione e grande tifoso interista proprio ieri ha compiuto 11 anni e, dopo i festeggiamenti negati per lo scudetto, non avrebbe potuto ricevere regalo più bello della foto e dell'autografo del suo beniamino.

De Vrij, che il 29 maggio dovrebbe partecipare alla cerimonia nuziale del compagno di squadra Stefano Sensi, a Ostuni, ha scelto di raggiungere con largo anticipo il Salento. Un buon inizio di stagione che, come dicono gli operatori turistici e lo stesso direttore dell'albergo che ospita il calciatore, si preannuncia positiva. I vip come sempre non mancheranno: confermano i bene informati che, a breve, raggiungeranno Gallipoli anche Bob Sincler e Gianluca Vacchi.