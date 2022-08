Truffati a Gallipoli: la villa è una topaia. Poi l'invito: «Tornate, sarete miei ospiti»

Ha speso circa 1.400 euro per una villa elegante e con piscina in Baia Verde, ma era una bufala. Niente villa, ad accoglierla invece una topaia e alla signora e suo marito non è rimasto altro che ritornare a Milano e addio ferie. Niente villa, ad accoglierla invece una topaia e alla signora e suo marito non è rimasto altro che ritornare a Milano e addio ferie.

L'invito di Fernando Nazereno

Naturalmente la donna non si è risparmiata nell'inviare anatemi contro i gallipolini, fino a quando non ha avuto modo di conoscere Fernando Nazareno vice presidente di Confindustria e titolare di tre strutture ricettive a Gallipoli. «Siamo dispiaciuti per l'accaduto - ha detto Nazaro - ma i gallipolini non sono come lei li dipinge per cui venga quando vuole a fare una vacanza in una delle mie strutture. Sarete ospiti miei». Rabbia svanita ora per la turista truffata non resta altro che scegliere il periodo di vacanza a lei più congeniale.