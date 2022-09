Cade, viene ricoverato e gli rubano la Vespa. L'appello su Facebook: «È mia da anni, restituitemela»

Cade a Gallipoli con la sua Vespa d'epoca e viene trasportato in ospedale. La Vespa scompare. E il proprietario lancia un appello su Facebook per cercare di ritrovarla.

Protagonista di questa storia è un signore molto anziano, Arnaldo Siciliano. L'uomo mercoledì scorso, non si sa bene per quale motivo, ha perso l'equilibrio ed è caduto dalla sua vespa nei pressi del porto di Gallipoli.

Qualcuno si è precipitato a chiamare il 118 che, una volta arrivato sul posto, ha condotto via l'anziano per i controlli di rito in ospedale. Appena ripresosi, Siciliano ha chiesto della sua Vespa ma quando uno dei parenti è andato sul luogo della caduta della Vespa non c'era più nemmeno l'ombra.

La vespa

La vespa un mezzo d'epoca in quanto si tratta di una Piaggio di 175 di cilindrata, di colore azzurro, del 1975, oltre ad essere un mezzo di trasporto per l'anziano rappresentava anche un ricordo affettivo molto importante, da qui l'appello su Facebook: «Se qualcuno ne ha notizia si faccia vivo».

In altre parole c'è chi è stato lesto e civile a chiedere l'intervento dell'ambulanza e chi è stato lesto e incivile a impossessarsi dello scooter