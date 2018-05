Turista rischia di annegare: in coma. L'ambulanza “bloccata” dal cantiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Un pomeriggio al mare finito quasi in tragedia; un bagno imprudente e un’ambulanza che riesce ad arrivare davanti alla spiaggia con mille difficoltà: in coma un 40enne di origine statunitense.Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, un dramma quasi annunciato dal momento che tanto si è detto su quella litoranea sud di Gallipoli ancora chiusa e cantierizzata e sulla difficoltà che un’ambulanza può avere per arrivare alle spiagge a causa di un’emergenza. Quello che è accaduto ieri ne è stata una dimostrazione: bagnini e gente hanno dovuto prodigarsi perché l’ambulanza potesse arrivare a destinazione.Ma andiamo ai fatti. Per Patrick Christopher Week, 40 anni, proveniente dagli Stati Uniti, quella di ieri doveva essere una rilassante giornata al mare. L’uomo si trovava più o meno nei pressi della spiaggia Banzai con un amico, ma da quanto è dato di sapere, era nell’area di spiaggia libera. Sembra che l’americano avesse bevuto una birra ghiacciata e subito dopo avesse deciso di fare il bagno. Il 40enne è entrato in acqua, ma dopo poco non si è più visto emergere. A dare l’allarme pare sia stato il suo amico e fortuna ha voluto che nei pressi si trovasse uno dei bagnini storici della cittadina ionica, conosciuto da tutti come “Pinuccio”. Pinuccio in quel momento non era nemmeno in servizio, ma non ci ha pensato due volte, si è buttato in acqua e ha nuotato velocemente verso l’uomo la cui testa si vedeva emergere e andare subito giù. Intanto altri bagnini e altra gente si prodigava per cercare di dare una mano mentre qualcuno già allertava il 118.E qui sono cominciati i problemi seri. Quella zona di costa infatti è una di quelle che si affacciano sulla litoranea interessata ai lavori di pedonalizzazione e che attualmente è ancora un cantiere aperto. Le entrate sia dalla parte sud che dalla parte nord sono chiuse: a sud con pali inseriti in blocchi di cemento e reticolati, dall’altra parte da un cancello. Oltre al fatto che sulla stradina interessata dai lavori campeggiava un grande rullo che avrebbe impedito il passaggio dell’ambulanza. Avrebbe, appunto se invece non fosse stato per tanti uomini eroi che si sono prodigati con la forza della disperazione ad aprire un varco al reticolato e a spostare in qualche modo il rullo che serve a comprimere il manto stradale, per permettere il passaggio del mezzo. Nel frattempo l’americano è stato portato a riva dal bagnino che tentava in tutti i modi di rianimare l’uomo.