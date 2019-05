Gallipoli, immagini da cartolina: in porto la nave da crociera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l'accosto al molo foraneo avvenuto poco dopo le 11 e il saluto della sirena a tutta la città, nella forma del classico "inchino", è cominciata a Gallipoli la stagione delle crociere. Primo arrivo, quello della nave Artania, una passenger (cruise) ship costruita nel 1984 e in navigazione con bandiera della Bahamas. È lunga 231 metri, larga 32 e con pescaggio di otto metri. A bordo quasi mille passeggeri. Proviene da Kotor (Montenegro) e dopo Gallipoli direzionerà la prua alla volta di Malta. La ripartenza, infatti, è prevista per le 18. Nel frattempo gli ospiti avranno la possibilità di visitare Gallipoli o compiere delle escursioni in Salento.Artania (nella foto panoramica dalla collina di San Mauro si nota sulla destra la nave attraccata in porto, con i riflessi bianchi) è solo la prima di una lista di navi i cui arrivi sono previsti anche in autunno inoltrato: il 14 giugno approderà Crystal Esprit, 90 metri con a bordo 162 persone tra passeggeri e personale; il 15 giugno la Seaburn Encore, 210 metri per 960 persone; il 24 giugno la Silver Shadow, 186 metri e 755 persone; il 26 settembre la Cristal Serenity, 250 metri e 1885 persone, e l’8 ottobre la Sea Dream II, 108 metri per 200 persone. A queste poi si aggiungeranno altre due navi delle quali ancora non si conoscono nomi.