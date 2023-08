Gallipoli, Baia Verde: morto un 19enne in mare, inutili i soccorsi

Tragica domenica mattina alla Baia Verde Gallipoli nei pressi del Lido Zen. A morire in acqua, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità di pubblica sicurezza, è stato un diciannovenne residente a Bari ma di origine Albanese. Allertati dai bagnanti sono giunti medici e paramedici del 118 ed i militari della Capitaneria di Porto di Gallipoli. Spetterà proprio a loro stabilire le cause della tragica morte del giovane.