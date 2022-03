Gallipoli traffico in tilt: mezzo dei vigili del fuoco bloccato in centro storico

Una città bloccata dalle 19. Un mezzo dei vigili del fuoco che si stava dirigendo in centro storico a Gallipoli per un intervento è rimasto bloccato a causa di una impalcatura.

Lo spazio troppo stretto tra l'impalcatura e i paletti fissati sul marciapiedi non hanno permesso al mezzo di muoversi e raggiungere il luogo dell'intervento. Per riuscire a liberare il mezzo si è proceduto a tagliare i paletti salva pedoni in modo che potesse camminare sul marciapiedi e liberare la strada. Fortunatamente non si trattava di un intervento urgente per i caschi rossi.

Tante le auto in coda, per quasi due ore, in attesa che la strada venisse liberata.