Gallipoli, addobbato il terminal con un “pacco regalo”

«Oggi è il mio compleanno e, a differenza di ciò che accade di solito, invece che ricevere ho voluto fare io un regalo decorando appunto come un "pacco regalo" il terminal degli autobus sito nell'area cimiteriale».

Con queste parole Robert ha voluto presentare la decorazione del terminal a Gallipoli, un'installazione a mo' di enorme pacco regalo.

Le sue parole

«Ho scelto questo posto non a caso essendo Gallipoli città con vocazione turistica, il terminal è un crocevia di persone che vanno e vengono,portandoci e portandosi via esperienze,emozioni,desideri e sogni,tutte cose di cui tutti noi,cittadini di questa meravigliosa città,dovremmo più spesso mettere a disposizione per rendere questo luogo sempre più accogliente e gradevole sia a chi ci viene a trovare ma soprattutto per noi stessi, perchè un luogo curato,pulito,ordinato mette inevitabilmente di buon umore.Io, nel mio piccolo oggi ho realizzato questa semplice decorazione. Mi auguro che da domani ognuno di voi,ci metta un pizzico di entusiasmo e volontà per migliorare ciò che ci circonda. "Prima di pretendere qualcosa,prova a pensare a quello che fai tu"»