Gallipoli, bufera improvvisa: paura per 10 piccoli velisti in balia delle onde. Salvati dalla Guardia costiera

Terminate intorno alle 18.30 di questo pomeriggio le operazioni di soccorso della Guradia costiera in favore di alcuni natanti a vela che a causa dell improvviso e forte vento abbattutosi su Gallipoli si erano ribaltati in mare nello specchio acqueo antistante la spiaggia della Purità. Paura per dieci piccoli velisti che a causa delle onde alte erano caduti in mare e non riuscivano a guadagnare la riva.

Le operazioni di salvataggio

In particolare sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Gallipoli, sono stati tratti in salvo i velisti caduti in mare. Per l'esito positivo del soccorso è stato fondamentale il pronto intervento del gommone di assistenza del circolo della vela e del mezzo navale SAR CP848. Il monitoraggio da terra è stato fornito da una pattuglia della Guardia Costiera e da una dell'Arma dei carabinieri. La Guardia Costiera ricorda a tutti i diportisti di verificare sempre, immediatamente prima di ogni uscita in mare, le condizioni meteorologiche previste in zona.