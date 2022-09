Gallipoli, sub travolto da una imbarcazione: è gravissimo

Incidente in mare al largo di Gallipoli: sub 28enne travolto da un’imbarcazione, lotta tra la vita e la morte in ospedale.

L'accaduto

Il grave incidente è avvenuto intorno alle 11. Il giovane sub durante l’immersione sarebbe stato colpito dall’elica dell’imbarcazione. Le condizioni del 28enne sono apparse subito gravi. Allertati i soccorsi, il giovane è stato recuperato e trasferito in codice rosso in ospedale a Lecce da personale del 118. Accertamenti sono in corso, anche da parte della capiteneria di porto di Gallipoli. Si sta verficando se nell'incidente sia coinvolta una motovedetta della guardia di finanza e se la presenza del sub in mare fosse segnalata.