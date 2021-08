Gallipoli, la spiaggia della Purità “coperta” da una pizza per promuovere un'azienda di Napoli: la risposta dei salentini è da manuale. E conquista il web

Il Mulino Caputo di Napoli promuove la sua farina con una pizza a coprire l'intera spiaggia della Purità e una turista ad ammirare un “panorama” da acquolina in bocca. Ma Gallipoli non ci sta a vedere usata impropriamente una delle sue perle, regina di cartoline e scatti ricordo diretti in ogni angolo del globo terracqueo. E replica ricoprendo piazza del Plebiscito, a Napoli, con un mare di scapece, piatto della tradizione realizzato con piccoli pesci, pane, aceto e zafferano.

La risposta all'azienda partenopea, che ha lanciato la sua campagna pubblicitaria per la farina sui social, arriva da Daniele José Carioca Suez - questo il nickname su Facebook dello Zorro gallipolino. Una foto panoramica della piazza più bella di Napoli, ricoperta della bontà che accompagna ogni festa patronale e sagra di paese del circondario della Città bella. «E mò - commenta il “vendicatore” nostrano - stamu paci” ("Ora siamo pari", ndr).