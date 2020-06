Vede i poliziotti e getta via l'“erba”: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla vista dei poliziotti, ha gettato via un involucro, rivelatosi poi essere droga. E successivamente, nella sua abitazine a Tuglie , gli agenti del commissariato di Gallipoli hanno rinvenuto altri 100 grammi di marjiuana, oltre ai 10 che aveva con sé e dei quali aveva cercato di liberarsi.Per questo, ieri pomeriggio, la Polizia ha arrestato D.E, 40 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In casa dell'uomo, gli agenti - insieme alla droga - hanno rinvenuto anche tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi, tra cui un bilancino di precisione. Il 40enne si trova ora ai domiciliari.