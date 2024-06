Stiamo lavorando per voi. E slitta l’apertura della litoranea sud. Sul calendario di inaugurazioni, messo a punto dal sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, quello di oggi doveva essere il giorno in cui si sarebbe dovuto sgomberare il cantiere e inaugurare l’ultimo tratto di litoranea interessata ai lavori. Da oggi, dunque la strada sarebbe dovuta diventare fruibile al cento per cento, ma così non è stato. Lo slittamento, però, sarà molto breve e come fanno sapere dal Comune gallipolino non supererà le 48 ore. Diciamo che il periodo elettorale avrebbe fatto la sua parte e per gli amministratori quelli ormai alle spalle sono stati giorni intensi che hanno portato a “trascurare” qualche passaggio inerente i lavori della litoranea ma niente di così grave e probabilmente l’apertura potrebbe essere spostata a venerdì, ma su questo si attendono aggiornamenti.

Nel frattempo, però, continuano le difficoltà, in alcuni tratti, per coloro che vorrebbero recarsi in spiaggia per una sacrosanta giornata di mare e proprio non ci riescono. Anche perché rimane in piedi il nodo parcheggi che attende ancora una soluzione complessiva. Da una parte si registrano le lamentele di chi non riesce ad arrivare in spiaggia in alcuni punti che corrispondono a quelli interessati dai lavori, dall’altra quella dei gestori di lidi che si trovano nella zona interessata, i cui conti non tornano dal momento che il calo delle presenze rispetto allo scorso anno e agli anni precedenti ancora, persino in periodo Covid, è oggettivamente un fatto reale.

La polemica

Ci sono poi i racconti della difficoltà che stanno vivendo le persone più anziane che magari più di altre avrebbero bisogno del mare e, con loro, anche le persone diversamente abili. Tristemente in questi giorni si sono viste immagini, pressoché surreali, di anziani arrancare sulla strada con l’ausilio delle stampelle, magari anche con ombrelloni e sedie sottobraccio. E a tal proposito Massimo, il signore umbro di 69 anni, affetto da disabilità che aveva scritto una lettera al primo cittadino, torna a scriverne una seconda, non avendo ricevuto risposta alcuna. «Con il mio precedente messaggio le ho evidenziato, nel caso in cui non se ne fosse reso conto, lo stato di difficoltà per le persone diversamente abili, soprattutto con scarsa mobilità, di poter andare in spiaggia libera nei lidi di Gallipoli, sia in prossimità del Lido Sant’Anna, che ha un parcheggio privato non accessibile a chi non è socio, sia al Lido Sottovento e Cristal Beach, fino a raggiungere le spiagge di Baia Verde».

E giù nuovamente a descrivere tutte le sue problematiche che sono quelle di tutte le persone disabili. La buona notizia è che a seguito dell’apertura della litoranea però, dovrebbe prendere il via la navetta gratuita che va dalla zona stadio alla seconda entrata della Baia Verde con le varie fermate previste davanti alle varie spiagge. Secondo la delibera approvata dal Comune gallipolino la navetta dovrebbe essere attiva già da sabato 15 giugno, mentre sembra che si voglia rinforzare tale servizio anche con un’altra navetta per il litorale nord. La cattiva notizia riguarda invece l’impossibilità ad arrivare alle spiagge che stanno dalla parte opposta alla seconda entrata della Baia Verde, quelle più spostate verso il canale dei Samari dove proprio non c’è alcuna possibilità né di transito né di parcheggio, e sono quelle le spiagge in cui si sta soffrendo maggiormente. Ricordiamo infatti che il grande parcheggio che si trova proprio dalla parte del canale dei Samari è ancora chiuso a causa delle questioni burocratiche che stanno coinvolgendo non solo Gallipoli ma la maggior parte dei comuni costieri salentini.