Gallipoli, paura in centro: crolla un masso dalla facciata della cattedrale. Sfiorato un carabiniere di pattuglia

Cede un pezzo della facciata della cattedrale di Sant Agata, a Gallipoli. L’ultimo caffè al bar prima della zona rossa poteva costare caro ad alcuni passanti. Intorno alle nove, questa mattina, all’improvviso un masso di medie dimensioni si è staccato da una delle decorazioni barocche della chiesa. in piazza Duomo presenti anche i carabinieri, impegnati nei controlli anti-assembramenti.

Proprio uno di loro ha rischiato di essere colpito e ha sùbito allertato i colleghi e i vigili. Insieme agli altri due testimoni ha momentaneamente messo in sicurezza l'area per evitare che altri si avvicinassero alla zona a rischio.

Nel frattempo sono intervenuti i vigili urbani e i vigili del fuoco per transennare e mettere in sicurezza l'area interessata.