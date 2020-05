Circola in scooter durante la quarantena con la patente revocata: multa di 5.500 euro

Ultimo aggiornamento: 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In giro in scooter a Gallipoli durante la quarantena non si ferma all'alt. La polizia lo rintraccia e gli infligge una multa di 5.500 euro. E' successo ieri sera durante un controllo dei poliziotti del Commissariato nella parte nuova della città.Tutto è iniziato quando l'uomo, in sella ad uno scooter di grossa cilindrata, non si è fermato all'alted ha continuato la marcia a forte velocità. Fino a fare perdere le sue tracce. Tuttavia, quello scooterista è un volto conosciuto ai poliziotti e per questo sono riusciti a rintracciarlo.Gli è stata contestata la violazione per guida con patente revocata, per non essersi fermato all'alt polizia e per non aver ottemperato alle misure di contenimento relative al contagio da coronavirus. La multa complessivamente ammonta 5.500 euro. Inoltre gli è stata applicata la sanzione del fermo amministrativo dello scooter per la durata di tre mesi. Altra persona il proprietario dello scooter ed è risultato ignaro di ciò che era successo.