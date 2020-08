Nuovo sbarco nella notte: 84 migranti soccorsi dalla Finanza nel mare di Gallipoli. A bordo anche tre bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati intercettati da una motovedetta della Guardia di Finanza e tratti in salvo gli 84 immigrati sbarcati intorno alle 2 della scorsa notte, a bordo di un veliero, a Gallipoli . Sono terminate da poco le operazioni di sbarco e accoglienza dei migranti, soccorsi dal personale della Croce Rossa e dai sanitari del 118.L’imbarcazione si era incagliata negli scogli e trasportava a bordo diversi nuclei familiari, tra i quali c’erano 11 donne e 3 bambini. I migranti, tutti provenienti da Iran, Iraq, Somalia e Pakistan, dopo il salvataggio sono stati visitati dai medici di frontiera e stanno tutti bene. È dovuta ricorrere alle cure dei sanitari del nosocomio Gallipolino solo una donna che, colta da malore, è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti utili a stabilire le sue condizioni di salute.