Gallipoli, il santo "dimenticato" dalla processione finisce su Viva Rai2. L'ironia di Fiorello

Continua a far discutere il caso della statua di San Giuseppe a Gallipoli e della processione. Il santo è stato portato fuori dalla chiesa con un po' di ritardo. Sui social si sono subito scatenate numerose reazioni. Anche Fiorello è intervenuto durante la trasmissione Viva Rai2, con la consueta ironia.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito nelle ultime ore però il ritardo all'uscita della statua del santo sarebbe da attribuirsi ad un problema di collegamenti elettrici. La processione ha preso il via regolarmente e parroco e confratelli si sono avviati in strada sicuri che il santo li seguisse. Invece no, perché quando i portatori hanno tirato su la statua per metterla in spalla si sono resi conto che le cornucopie elettriche che danno la luce al santo erano ancora collegate alle prese della chiesa. Questo ha fatto perdere qualche minuto.