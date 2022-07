Gallipoli, cane rimane chiuso in un furgone. I vigili del fuoco forzano la portiera

Tanta paura, poi il sollievo, per le sorti di un cane che era rimasto chiuso in un furgone, durante i festeggiamenti per Santa Cristina, a Gallipoli. Qualcuno si è accorto della sua presenza e per fortuna, considerato il caldo torrido, ha chiamato immediatamente la polizia locale che ha avvertito i vigili del fuoco. I pompieri hanno aperto la portiera in pochi istanti, circondati dalla gente che intorno sperava nel lieto fine. E lo hanno liberato.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Il padrone finisce in carcere, il cagnolino è triste:... VIDEO Abbandona il cane davanti al bimbo in lacrime BARI Muore Henry, il cane del quartiere San Girolamo. Centinaia di...

Subito una ciotola d'acqua

Per il cagnolino, subito una ciotola d'acqua. Il proprietario del furgone, al momento dell'intervento, era irrintracciabile. Sono stati avviati accertamenti per comprendere cosa sia accaduto e perché il cane sia rimasto chiuso nel mezzo. In molti, a Gallipoli, hanno ripreso la scena con i telefonini e poi hanno applaudito sui social alla protezza d'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine.