Le onde la spingono contro la scogliera: salvata bagnante in difficoltà

Ultimo aggiornamento: 13:56

Paura in mattinata a Gallipoli , dove i bagnini del Lido San Giovanni hanno effettuato il salvataggio di una bagnante che dalla spiaggia libera si era tuffata in mare nonostante le onde, e poi non riusciva più a guadagnare la riva.Attorno a mezzogiorno, uno dei bagnini del Lido ha avvistato una persona in difficoltà oltre il piccolo molo della struttura. Sospinta dalle onde, la donna sbatteva contro la scogliera ed evidentemente non riusciva a tornare a riva. Così, due dei bagnini in servizio al lido - Roberto Fiamma e Piero Carrozzo - si sono gettati nel mare, che era insolitamente agitato.Sono stati momenti di panico, con il salvataggio seguito "in diretta" e con apprensione dai bagnanti che erano a riva. I due bagnini hanno nuotato fino a raggiungere la donna in difficoltà, sono riusciti ad afferrarla e a portarla in salvo grazie anche alla collaborazione degli altri colleghi e dello staff del Lido, che nel frattempo erano arrivati sul molo per dare manforte.Intanto, dalla direzione è partita la chiamata al 118. In pochi minuti è arrivata l'ambulanza e i medici a bordo hanno prestato sul posto le prime cure alla donna: una signora sulla quarantina, di Galatina, che era sulla spiaggia libera adiacente il Lido San Giovanni. La donna si è ripresa e ha rifiutato il trasporto in ospedale. I bagnini se la sono cavata con qualche escoriazione alle gambe, causata dallo sfregamento contro gli scogli rimediato nei momenti più concitati del salvataggio, ma in cambio hanno avuto la grande soddisfazione di aver letteralmente salvato una vita.