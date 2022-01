Gallipoli, colpo di coltello alla gola: è stata la madre a trovare il figlio in fin di vita a casa

E' stata la madre a trovare il figlio in una pozza di sangue. La tragedia ieri sera a Gallipoli dove un uomo di 48 anni, di Gallipoli, città dove lavorava come salumiere in un supermercato di una nota catena, è deceduto nell'ospedale cittadino, il Sacro Cuore di Gesù. I medici non sono riusciti a contenere gli effetti devastanti di una ferita al collo causata da una coltellata, troppo gravi le lesioni.

APPROFONDIMENTI LECCE Anziana rapinata in casa e bloccata con le fascette da elettricista.... L'INCIDENTE Si rovescia il brodo caldo: tanta paura per una bimba di 14 mesi, ma...

Trovato in casa

L'allarme è scattato attorno alle 22.30: il salumiere risiedeva nello stesso palazzo della madre e della sorella, al piano inferiore. La madre del 48enne era andata a casa del figlio, probabilmente per chiamarlo per la cena, e lo ha trovato in fin di vita. A nulla sono serviti i tentativi anche degli stessi famigliari di salvargi la vita in attesa dell'arrivo del 118.

Dalle prime indagini non sono stati trovati segni di effrazione sulla porta e nemmeno segni di colluttazione all'interno della casa dell'uomo alla periferia di Gallipoli. Ora sarà l'autopsia a dire l'ultima parola.

Il 48enne era molto conosciuto in città per via del lavoro che lo portava ogni giorno ad avere decine di contatti con persone diverse. Qualcuno lo ricordava anche da piccolo quando frequentava l'oratorio di San Gerardo.

L'allarme

Soccorso in casa dal personale del 118, ne è stato disposto l'immediato trasferimento in ospedale. Subito la richiesta di intervento alle forze dell'ordine, essendo evidente come la ferita al collo fosse stata causata da un'arma da taglio. Da un coltello, nel caso specifico.

Il giallo dell'uomo riemerso dal canale: un delitto dietro allo scheletro

Giallo risolto a Casarano: il cadavere mummificato è di una donna straniera: si indaga per omicidio colposo