Gallipoli, colpo di coltello alla gola: mistero sulla morte di un salumiere

Un uomo di 48 anni, L.T., di Gallipoli, città dove lavorava come salumiere in un supermercato di una nota catena, è deceduto questa sera, 7 gennaio, nell'ospedale cittadino, il Sacro Cuore di Gesù. I medici non sono riusciti a contenere gli effetti devastanti di una ferita al collo causata da una coltellata, troppo gravi le lesioni.

Trovato in casa

L'allarme è scattato attorno alle 22.30 nella casa di via Terni dove abitava quest'uomo conosciuto a Gallipoli per via del lavoro che lo portava ogni giorno ad avere decine di contatti con persone diverse. Qualcuno lo ricordava anche da piccolo quando frequentava l'oratorio di San Gerardo.

L'allarme

Soccorso in casa dal personale del 118, ne è stato disposto l'immediato trasferimento in ospedale. Subito la richiesta di intervento alle forze dell'ordine, essendo evidente come la ferita al collo fosse stata causata da un'arma da taglio. Da un coltello, nel caso specifico.

Le piste

Indagano i carabinieri per stabilire se si sia trattato di uin suicidio oppure di un omicidio. Gli elementi raccolti fin qui fanno propendere per la prima ipotesi. Accertamenti in corso.

