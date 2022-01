Nuovi parcheggi per i lidi di Gallipoli: area colpite da incendi, il no del Comune

Parcheggi stagionali su aree incendiate, arriva il diniego del Comune di Gallipoli. La motivazione: «L’attività di posteggio seppur temporanea e non comportante variante urbanistica, in quanto suscettibile di produrre introiti è a tutti gli effetti assimilabile ad una attività produttiva vietata nelle aree percorse dal fuoco».

C’è il no all’approvazione di tre aree di parcheggio temporaneo lungo la direttrice del litorale sud di Gallipoli,...

