Palpeggia una ragazza di 14 anni. Rumeno blocccato dagli amici di lei, arrestato dalla polizia

Con l’accusa di aver palpeggiato una 14enne che il giorno di Ferragosto era con un amico sull’ex molo foraneo di Gallipoli, un rumeno di 50 anni è stato arrestato dalla polizia. L’uomo, dopo le molestie, era stato bloccato da un gruppo di giovani. Dopo la querela della 14enne, raccolta alla presenza di un genitore, e la testimonianza del suo amico, il 50enne è stato condotto in carcere per violenza sessuale aggravata dall’aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.